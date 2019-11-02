Портнов отреагировал на заявление "Радио Свобода" новыми угрозами: "Привыкайте, новые времена"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем канале в Telegram.

Накануне экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

Портнов отреагировал на это в новой заметке: "Конечно, в следующий раз я поступлю ещё чётче и креативнее, но ключевой сигнал этой истории - обеспокоенность о раскрытии их личных данных.



Ну раз есть такие мысли, то будем идти на встречу опасениям и теперь публиковать данные обо всех их автомобилях, персональные сведения о причастных сотрудниках одиозного СМИ, места их жительства, биографии, паспортные данные и остальные реквизиты до десятого колена".

Он также призвал "своих знакомых с аналогичными случаями поделиться своими наработками по незаконной деятельности по ним".

"Думаю, будет не лишней и периодическая показательная прогулка с биноклем возле места проживания, анализ частной жизни и ненавязчивое сопровождение в тёмное время суток в автомобиле с опущенными козырьками и затемнёнными стёклами. Я сформирую банк данных о каждом и буду обнародовать каждую фамилию, кто бы не поднимал по этому поводу вой", - заявил Портнов.

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