Facebook снял галочку верификации со страницы марионетки Кремля Аксенова, - Кориневич

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич.

"Есть хорошие новости. После отправки запроса от Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым компания Facebook сняла отметку верификации со страницы так называемого "главы" так называемой "Республики Крым", - написал Кориневич.

Он выразил надежду, что подобная ситуация никогда не повторится ни с одним из оккупационных "чиновников".

"Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос. Крым - это Украина для всего мира", - добавил представитель Президента Украины в АРК.

Как известно, отметка верификации в виде белой галочки в синем круге предоставляется Facebook публичным лицами. При этом, представители соцсети сами выбирают, кому выдавать специальный значок.

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