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02.11.19 18:34

Враг шесть раз с начала суток открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.

война,ато,оос

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, четырежды подвергались обстрелам украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Новогригорьевки - из минометов калибра 120 мм; неподалеку от Талаковки и Водяного - из станковых автоматических гранатометов; у Авдеевки - из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Остальные обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так российские оккупационные войска открывали огонь у Новозвановки из ручных противотанковых и автоматических гранатометов, а неподалеку от Новолуганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

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В сообщении отмечается, что в течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Враг шесть раз с начала суток открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр 01

Напомним, 1 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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