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02.11.19 19:17

Военнослужащий умер в гостях у товарища в Харькове, - полиция

Полицейские Харькова проводят проверку по факту смерти военнослужащего.

полиция

Утром 1 ноября житель Московского района обнаружил тело своего 23-летнего товарища без признаков жизни и сразу позвонил в полицию, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

26-летний мужчина рассказал, что накануне он встретил своего приятеля и пригласил к себе домой. Гость остался ночевать. На следующий день хозяин увидел, что знакомый не подает признаков жизни.

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Тело умершего без видимых признаков насильственной смерти направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти.

Следователями Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

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