В Украине ведется борьба и будет определено будущее, основанное на правилах подлинной демократии, - Фриланд

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хотя я очень горжусь ролью украинской диаспоры в Канаде, для меня как для главы МИД крайне важно подчеркнуть, что Канада поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины не из-за наличия фантастической украинско-канадской общины. Мы поддерживаем Украину из-за важных принципов, за которые она борется", - сказала Фриланд.

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Она подчеркнула, что Украина сейчас находится на "передовой борьбы между демократией и авторитаризмом".

"Современная Украина - это государство, в котором ведется борьба и будет определено будущее, основанное на правилах международного порядка и подлинной демократии в мире. Именно поэтому поддержка Украины в ее борьбе является неотъемлемым элементом внешней политики Канады", - отметила министр иностранных дел Канады.

Фриланд отметила, что Украина смогла выстоять как независимое демократическое государство, но продолжает находиться в серьезной опасности. "Поддержка Украины не сводится к украинским канадцам, она касается принципов демократии и международного права", - подытожила дипломат.

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