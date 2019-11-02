Задержанный на взятке в $100 тыс. директор лесхоза на Харьковщине арестован на два месяца, - САП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору государственного предприятия в Харьковской области, подозреваемого в предложении и предоставлении старшему детективу Национального бюро 100 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения 4994000 гривен залога.

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Вопрос об обжаловании меры пресечения в части размера залога будет решен после ознакомления с полным текстом решения.

Напомним, 30 октября в НАБУ сообщали, что на передаче взятки в размере $100 тыс. старшему следователю НАБУ в Харьковской области задержали директора государственного предприятия. Взятку следователю предложили за закрытие дела, которое связано с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям, информировали в ведомстве.

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Ему инкриминируют ч.3 ст.369 Уголовного кодекса — предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины директору грозит штраф от 8500 до 12750 гривен ($342-514) или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок.

17 июля в ходе поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Зеленскому рассказали, что незаконные вырубки леса в области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Тогда президент позвонил Сысе и пригласил его на встречу.