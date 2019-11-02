Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.11.19 23:07

Министр энергетики США Перри отказывается давать показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа

Министр энергетики США Рик Перри не хочет свидетельствовать по делу об импичменте президенту Дональду Трампу перед закрытой сессией комитетов Палаты представителей Конгресса США.

перри,рик

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь министерства энергетики Шэйлин Хайнс отметила что Перри готов принять участие в открытых слушаниях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа

"Министр не будет принимать участие в секретной инквизиции в "звездной" камере, где запрещено присутствие адвоката агентства", - заявила она.

По словам пресс-секретаря, если комитет заинтересован в проведении серьезного рассмотрения, он может направить на рассмотрение министра приглашение принять участие в открытом слушании, на котором может присутствовать адвокат министерства и американский народ.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Также читайте: Суд США обязал Госдеп обнародовать дополнительные детали разговора Трампа и Зеленского

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100