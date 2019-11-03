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03.11.19 01:32

За пять лет оккупации Крыма задокументировано более 300 случаев давления на журналистов, - представительство президента в АРК

За пять лет оккупации Крыма правозащитники зафиксировали более 300 случаев нападений, пыток, задержаний и других форм давления на журналистов.

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Такие данные обнародовала пресс-служба Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, передает Цензор.НЕТ.

"Напоминаем украинскому и международному сообществу о чрезвычайно угрожающем положении независимых журналистов во временно оккупированном Россией Крыму. В настоящее время около 90 крымчан содержится в крымских и российских тюрьмах по политически мотивированным причинам, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустам Шейхалиев и другие", - отмечается в сообщении.

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В Представительстве президента Украины в АРК призвали международное сообщество обратиться к России по немедленному освобождению политических заключенных и прекращения ограничения свободы слова в Крыму.

За пять лет оккупации Крыма задокументировано более 300 случаев давления на журналистов, - представительство президента в АРК 01

Напомним, 2 ноября Посольство США в Украине призвало Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за работу на востоке Украины и в Крыму.

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