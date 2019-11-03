ОБСЕ зафиксировала 132 взрыва на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в отчете организации за 2 ноября.

ОБСЕ сообщает о 130 взрывах в Донецкой области.

"Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу от н. п. Пищевик (подконтрольный правительству, 84 км на юг от Донецка), а также на восточно-северо-восток и восток от н. п. Гнутовое (подконтрольный правительству, 90 км на юг от Донецка)", - говорится в сообщении.

В Луганской области ОБСЕ зафиксировала 2 взрыва.

Отмечается, что "оба нарушения режима прекращения огня зафиксировано вблизи участка разведения в районе н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска).

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