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03.11.19 10:25

В Москве застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Эльджаркиева

Руководитель центра противодействия экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был застрелен на улице Академика Анохина на западе Москвы.

В Москве застрелили главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Эльджаркиева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

Около 18:30 поступило сообщение о стрельбе в районе дома 2, корпус 1, на улице Академика Анохина. Были ранены два человека, оба они мертвы.

В Москве в связи с указанным убийством введен план "Перехват" и "Вулкан", идет розыск.

Вторым убитым оказался родной брат Эльджаркиева.

Как сообщает СК РФ, убийца выстрелил в них не менее 10 раз. Источник в правоохранительных органах сообщил, что стрелявший произвел контрольные выстрелы в головы своих жертв. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного.

По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его служебной деятельностью.

По данным СМИ, в январе 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, ехавшие в машине вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

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