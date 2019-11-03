Около 85% призывников из оккупированного Крыма отправили служить в Россию, - Human Rights Watch

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом говорится в отчете Международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Согласно информации международной организации, с 2016 года российские власти отправляют призывников из Крыма служить на военные базы, расположенные в России.

"Крымская правозащитная группа сообщила Human Rights Watch, что по состоянию на 8 октября 2019 года, начиная с 2015 года, задокументированы 76 обвинительных приговоров, а также известно еще два случая, которые находятся на рассмотрении крымских "судов", и в одном случае идет следствие. Эксперт КПГ Александр Седов подтвердил, что реальное количество дел и обвинительных приговоров, вероятно, больше, поскольку многие приговоры не публикуются. Седов также сказал, что с 2015 года число уголовных приговоров за уклонение от призыва в Крыму неуклонно растет, причем от 20 до 30 приговоров выносится в результате каждой призывной кампании", – также сообщается в докладе Human Rights Watch.

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