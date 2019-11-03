Трамп чувствовал "непреодолимую ненависть" к Украине с начала своего президентского срока, - The Washington Post

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом газете The Washington Post сообщили действующие и бывшие сотрудники вашингтонской администрации.

Журналисты утверждают, что республиканец чувствовал "к Украине необузданную ненависть с первых дней пребывания в Белом доме". "Мы никогда не могли этого понять", - отметил источник издания, предположив, что причиной такого отношение Трампа к этой страны стала информация о том, что ее руководство якобы сотрудничало с демократами во время предвыборной гонки в 2016 году с целью не допустить победы нынешнего американского лидера.

"Звучали обвинения в том, что они как-то помогали предвыборному штабу экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему (Трампу). Он просто ненавидел Украину", - добавил источник газеты.

По информации WP, в конце 2017 года помощники Трампа пытались уговорить его предоставить Киеву противотанковые комплексы Javelin, однако он до последнего сопротивлялся этому предложению.

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"Он продолжал говорить о том, что не стоит злить Россию и какая Украина плохая страна", - цитирует газета свой источник. Однако в декабре 2017 года президент одобрил продажу вооружений.

Должностные лица США, отмечает The Washington Post, считают ненависть республиканца к Украине "укорененной и неразумной".

Напомним, ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время показаний в Конгрессе заявил, что президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной. "Он сказал, что Украина - коррумпированная страна, полная "ужасных людей". Он сказал, что "они пытались меня сбросить". Во время этого разговора он ссылался на разговоры с мэром Джулиани", - сказал Волкер.





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