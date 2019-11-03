СМИ сообщили о драке Богдана и Баканова из-за назначений в СБУ, в Офисе Президента эту информацию опровергли

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своем Facebook.

"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие", - написал Тимошенко.

Отметим, накануне информация о драке появилась в соцсетях и в некоторых СМИ.

В частности, журналист Станислав Речинский написал: "В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит. Причина конфликта — назначение начальника ГСУ СБУ. Богдан хотел Нескоромного. Баканов — Вовка. Богдану выбили зуб. Кроме того, Зе подписал подання Баканова на увольнение двух зампредов. Бухарева и Нескоромного. Дублика не подписал".

Журналистка Соня Кошкина в своем сообщении на странице в Facebook подтвердила пост Речинского. "Фактаж весь подтверждаю — проверила", - пишет Кошкина.

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