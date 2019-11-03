Российский журналист Бабченко покинул Украину: "Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал - Бабченко уехал"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что обещал уехать из страны в случае победы на выборах президента Украины не того кандидата.

"Что-то я не пойму, а чего все так всполошились-то? "Если Украина выберет "кандидата Х" - я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране - я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал. В чем проблема? Все эти полгода у меня в комментариях слюной захлебывались - Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливай, как обещал. Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Процесс "я сваливаю" запущен. Портнов приехал - Бабченко уехал. Чем вы теперь недовольны-то. Поменяли хулигана.", - пишет Бабченко.

"Отдельное спасибо хочу передать Евгению Киселеву за то, что он смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже мой адрес проживания. Кремень, а не человек", - добавил Бабченко.

В то же время журналист не уточнил, в какую именно страну переехал. В России он открыто критиковал действующую власть, среди прочего за развязывание войны на Добнассе. Из-за угроз на родине он переехал в Киев в феврале 2017-го.

До этого о том, что Бабченко уехал с Украины сообщил журналист Евгений Киселев. На своем YouTube-канале журналист выложил первую программу - "ПонаУехавшие" - о российских эмигрантах в Украине. В фейсбуке один из читателей спросил, почему в программе не было Аркадия Бабченко. На это Киселев ответил, что Бабченко уехал с Украины "то ли в Финляндию, то ли в Эстонию".

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Напомним, 29 мая 2018 года сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая 2018 года стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

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31 мая 2018 года суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что инсценировка убийства Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение.

18 июня 2018 года суд оставил Бориса Германа под стражей.