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03.11.19 13:33

С начала суток на Луганском направлении зафиксированы 3 вражеских обстрела, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00 сегодня, 3 ноября, в зоне проведения ООС зафиксированы три вражеские вооруженные провокации на Луганском направлении.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

С начала суток под вражеским огнем из пехотного вооружения находились наши оборонительные позиции в Новолуганском, н.п. Хутор Вильный, а также в районе с. Луганское. Российско-оккупационные войска вели обстрелы из автоматических и ручных гранатометов и стрелкового оружия. Дважды наши защитники вынуждено открывали огонь, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.

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Потерь среди украинских военных с начала суток нет.

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