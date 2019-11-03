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03.11.19 14:40

Автомобиль разорвало в ДТП в Киеве, погибла женщина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве в результате ДТП в Голосеевском районе погиб один человек, еще пятеро пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Автомобиль разорвало в ДТП в Киеве, погибла женщина, - Нацполиция 01

3 ноября в 09:30 в полициюКиева поступило сообщение о транспортном происшествии со смертельным исходом на улице Академика Заболотного. 

Предварительно установлено, что водитель легковушки "ГАЗ-3110" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем SsangYong.

Автомобиль разорвало в ДТП в Киеве, погибла женщина, - Нацполиция 02

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Автомобиль разорвало в ДТП в Киеве, погибла женщина, - Нацполиция 03

Вследствие ДТП пассажирка "Волги" получила телесные повреждения несовместимые с жизнью. Кроме того, пострадали еще 5 человек - оба водителя и 3 пассажира иномарки. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу.

Автомобиль разорвало в ДТП в Киеве, погибла женщина, - Нацполиция 04

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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