Манафорт продвигал идею, что Украина, а не Россия вмешивалась в выборы в США

Как говорится в документах, обнародованных министерством юстиции США, об этом заявил во время допросов бывший заместитель Манафорта в штабе Трампа, его бывший деловой партнер Рик Гейтс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Допросы происходили в рамках расследования вмешательства России в предвыборную кампанию в США, которое проводилось под руководством специального прокурора Роберта Мюллера. Как следует из резюме допросов Гейтса, после того, как тысячи писем с серверов Демократической партии были обнародованы ресурсом WikiLeaks, Манафорт высказывал предположение, что за этим стояла Украина, а в штабе Трампа пытались воспользоваться этими информационными "сливами" и обсуждали возможности того, каким образом самостоятельно получить доступ к ним.



Приказ "получить письма" отдавал и лично Дональд Трамп, утверждает Гейтс. В штабе, по словам Гейтса, считали, что наилучшие возможности для этого имел на тот момент советник Трампа Майкл Флинн благодаря его связям в России. Сам Флинн, который впоследствии занял должность советника Трампа по вопросам национальной безопасности, также был "твердо убежден в том, что россияне не совершали хакерскую атаку" на серверы демократов, указал Гейтс.

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Гейтс был деловым партнером Манафорта, ему были предъявлены обвинения в заговоре против США и в ложных заявлениях в рамках расследования вмешательства России в американские выборы. Приговор Гейтсу до сих пор не был вынесен, он продолжает сотрудничать со следствием.



Манафорт был приговорен к 7,5 года тюрьмы в рамках двух уголовных дел. Он был признан виновным в заговоре против государства, в отмывании денег и других финансовых махинациях, а также скрытом лоббизме и попытке давления на свидетелей.

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