Стороны подтвердили разведение сил в районе Золотого, запланирован демонтаж фортификационных сооружений и разминирование, - СММ ОБСЕ

Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

"1 ноября СММ получила письмо от вооруженных формирований с неподконтрольных правительству районов Луганской области с сообщением о том, что они завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Золотого. 2 ноября Миссия получила две вербальные ноты от Министерства иностранных дел Украины с уведомлением о том, что Вооруженные силы Украины завершили отвод сил и средств с согласованного участка разведения в районе Золотого", - отмечается в отчете.

Миссия зафиксировала начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Золотого вскоре после 12:00 29 октября, когда военнослужащие ВСУ и члены вооруженных формирований вместе со своим оружием начали покидать свои позиции и выходить за границы участка разведения.

Команды СММ присутствовали на протяжении всего процесса разведения в последующие дни, отмечается в отчете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разведение в районе Золотого-4 завершено, - штаб ООС

"В вербальных нотах МИД Украины и в письме от вооруженных формирований также изложено сообщение о готовности начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения, вместе с исходящей информацией и географическими координатами упомянутых фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", - сообщили в ОБСЕ.

Эти сообщения были отправлены СММ согласно плану-графику, который был согласован Трехсторонней контактной группой 1 октября 2019 года и регламентирует меры по отводу сил и средств, демонтажу фортификационных сооружений и разминированию на участках разведения.

Читайте также: С завтрашнего дня в районе разведения в Золотом можно будет свободно перемещаться, - генерал Микац

"В вербальных нотах и ​​письме также указано, что демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения начнется согласно согласованному плану-графику. Миссия продолжает активный мониторинг и будет сообщать о ходе ситуации", - сообщили в СММ.