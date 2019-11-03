Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
03.11.19 18:57

С начала суток враг 6 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня.

С начала суток враг 6 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, ранен боец, - пресс-центр

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, пять обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку от Новолуганского (из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов), Хутора Вольного (из подствольных гранатометов и стрелкового оружия), за пределами участка разведения в районе Золотого (из крупнокалиберных пулеметов), дважды - у Луганского (из автоматических гранатометов и СПГ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стороны подтвердили разведение сил в районе Золотого, запланирован демонтаж фортификационных сооружений и разминирование, - СММ ОБСЕ

Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник открывал огонь из станковых и автоматических гранатометов по позициям ОС у Водяного.

"В течение текущих суток в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских воинов ранены.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100