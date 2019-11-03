Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"Работники ООО "Укртрансмост" закончили укладку конструкций основной части моста через реку Северский Донец вблизи КПВВ "Станица Луганская". Также ими проводились сварочные работы на металлических конструкциях моста", - говорится в сообщении администрации.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Мост в Станице Луганской восстановят по графику, до 27 ноября, - Комарницкий







Напоминаем, 5 октября на мосту возле Станицы Луганской Луганской открыли временный переход, пока восстанавливают основной мост.

В начале июля мост посетил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что объект можно восстановить в течение месяца.

На Луганщине действует только один пункт пересечения через линию разграничения - в КПВВ "Станица Луганская". Он пешеходный. Дорога пролегает вдоль взорванного еще 2015 моста через Северский Донец.