Джонсон извинился за нарушение обещания и перенос Brexit

Выступая в воскресенье на телеканале Sky News, премьер заявил, что оказался жертвой обстоятельств, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Джонсон назвал новую отсрочку заслуживающей "глубокого сожаления".

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Премьер заявил, что "глубоко сожалеет" о невыполненном обещании, однако напомнил, что ему удалось в октябре заключить с Евросоюзом соглашение о выходе Британии. Он призвал поддержать консерваторов на выборах. Если они получат большинство, то, по словам Джонсона, Великобритания выйдет из ЕС в соответствии с настоящим договором, а если результат выборов будет другим, судьба Brexit будет неочевидной.

Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза.

19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.

24 октября лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца.

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28 октября Европейский союз согласился отложить Brexit до 31 января следующего года. Борис Джонсон настаивал на выходе Британии из ЕС 31 октября, даже если Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение, однако парламентарии такую ​​возможность заблокировали.