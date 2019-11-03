Джонсон извинился за нарушение обещания и перенос Brexit

Выступая в воскресенье на телеканале Sky News, премьер заявил, что оказался жертвой обстоятельств, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Джонсон назвал новую отсрочку заслуживающей "глубокого сожаления".
Премьер заявил, что "глубоко сожалеет" о невыполненном обещании, однако напомнил, что ему удалось в октябре заключить с Евросоюзом соглашение о выходе Британии. Он призвал поддержать консерваторов на выборах. Если они получат большинство, то, по словам Джонсона, Великобритания выйдет из ЕС в соответствии с настоящим договором, а если результат выборов будет другим, судьба Brexit будет неочевидной.
Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза.
19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.
24 октября лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца.
28 октября Европейский союз согласился отложить Brexit до 31 января следующего года. Борис Джонсон настаивал на выходе Британии из ЕС 31 октября, даже если Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение, однако парламентарии такую возможность заблокировали.