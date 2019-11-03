Трамп потребовал раскрыть имя информатора, сообщение которого привело к началу импичмента

Об этом лидер США написал Twitter, передает Цензор.НЕТ.
Трамп заявил, что сотрудничающие с демократами СМИ знают, кто он такой, но не хотят раскрывать его личность.
"Раскройте разоблачителя и покончите с разводом под названием "импичмент", - пишет Трамп.
Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.