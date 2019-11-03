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03.11.19 21:51

Новая власть не предлагает действенную стратегию возвращения мигрантов, - эмигрантка из Украины Кумка

Новая властная команда не меняет риторику относительно потенциального возвращения зарубежных украинцев в страну, но и ничего не делает, чтобы это воплотить.

Новая власть не предлагает действенную стратегию возвращения мигрантов, - эмигрантка из Украины Кумка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение волонтера, украинской эмигрантки Антонины Кумки.

Она привела статистику, согласно которой в прошлом году работники-украинцы перевели на родину около $14 млрд. и предположила, что цифра почти вдвое больше, так как "люди пытаются привозить наличные".

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Кроме того, по данным опроса, проведенного OLX, около 40% выехавших на заработки со временем собираются остаться за границей.

"Каждый следующий президент и правительство рассказывают о десятках миллионов украинцев и разрабатывают стратегию возвращения, которую никогда не воплощают в жизнь.

Вместо этого, сотрудничество с зарубежными украинцами сводится к сотрудничеству МИД с рядом диаспорных структур и в основном находится на уровне показательно наградно-пьедестальных отношений, организации официальных визитов и чествования исторических дат.

Что происходит сейчас? Пока то же", - отмечает Кумка.

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Она напоминает о разговорах о введении двойного гражданства. "Но это скорее нужно людям, которые родились за пределами Украины и хотят иметь украинское гражданство для возможности длительного пребывания в Украине без дополнительных регистраций, легкого ведения бизнеса на территории Украины, потенциально большее влияние на украинскую политику и подобного", - уверена волонтер.

"О мигрантах, настоящую действенную стратегию их возвращения, об их нуждах, правах и обязанностях мы как не слышали, так и не слышим", - констатирует Кумка.

Новая власть не предлагает действенную стратегию возвращения мигрантов, - эмигрантка из Украины Кумка 01

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