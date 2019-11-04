Украина будет членом НАТО, но сейчас ей нужно сфокусироваться на реформах, - Столтенберг

Такую убежденность он высказал в интервью журналисту ТСН Андрею Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Невозможно сделать какой-то конкретный график. Я могу сказать лишь то, что все союзники согласились еще в 2008 году на Бухарестском саммите (и я был тогда как премьер-министр Норвегии), что Украина станет членом НАТО. Но сейчас время сфокусироваться на реформах: как усилить ваши оборону и структуры безопасности, как модернизировать структуру вашего управления и, конечно, как побороть коррупцию. И сделав это, вы уже сегодня улучшите жизнь рядовых украинцев. А, также, продвинетесь к членству в НАТО. Конечно, никто не может точно сказать, когда это будет, но, если посмотреть на другие страны, то мы увидим, что двери НАТО остаются открытыми", - сказал Столтенберг.

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На вопрос, не оставит ли альянс Украину "серой зоной" между Россией и Европой, генсек НАТО ответил, что Украина является партнером.

"НАТО имеет 40 стран-партнеров в мире. Для некоторых стран партнерство - это первый шаг к членству. Но для всех стран партнерство - это отношения с НАТО на постоянной основе. Мы имеем мощные партнерские отношения с такими странами, как Швеция, Финляндия, Швейцария, Австрия. И, особенно, Швеция и Финляндия являются очень близкими партнерами. Мы тренируемся с ними, работаем с ними, они принимают участие в военных операциях и миссиях НАТО. И, я думаю, надо понимать, что есть большая дистанция между статусами "никакого партнерства" и "полноценное членство".

Итак, работая над тем, чтобы предоставить полноценное членство Украине, мы должны подумать, что мы можем сделать больше вместе. Это будет хорошо для Украины и НАТО. И модернизировать украинские оборонные и структуры безопасности, помочь им качественной подготовкой, помочь им усилить возможности, в частности, системы команды и контроля, помочь с кибербезопасностью. Все это мы делаем. Все это важно", - подчеркнул генсек НАТО.

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Кроме того, Столтенберг заявил, что хоть Украина и не является полноценным членом НАТО, альянс остается сторонником сильного и мощного сотрудничества со страной.

"Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но нужно сфокусироваться на реформах. Это хорошо для Украины независимо от членства в НАТО, но это продвинет вас быстрее к членству в НАТО", - резюмировал он.