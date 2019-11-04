Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.11.19 07:13

Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 82-мм минометов и РПГ, за сутки - 14 обстрелов, - штаб

3 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 82-мм минометов и РПГ, за сутки - 14 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- вблизи Песков и Пищевика - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем;
- возле Павлополя - из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала 132 взрыва на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 10 вражеских обстрелов:

- неподалеку от Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов;
- вблизи Хутора Вильный - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов;
- трижды возле Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Зайцево - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
- неподалеку от Пивденного - из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов;
- возле Новозвановки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Вчера, 3 ноября, ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ОС неподалеку от Новолуганского.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Один украинский воин получил ранение на Донбассе. Враг бил по позициям ВСУ из 82-мм минометов и РПГ, за сутки - 14 обстрелов, - штаб 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100