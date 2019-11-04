Массовый мор рыбы зафиксировали в Днепре на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Гусев дал поручение заместителю Сергей Козырю совместно с Департаментом экологии Херсонской областной государственная администрация с привлечением природоохранных и правоохранительных органов области немедленно разобраться в данной ситуации.

Он отметил, что виновные в море рыбы на Херсонщине будут привлечены к ответственности для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

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"В нашей области все должно быть по закону и закон должен быть один для всех", - отметил глава области.



Фото: Гусев/Facebook