Канадская оппозиция будет содействовать евроатлантической интеграции Украины, - глава Консервативной партии Шир

Об этом заявил лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канадские консерваторы всегда будут стоять вместе с Украиной в ее борьбе за свободу и успешное будущее. Наше предыдущее консервативное правительство предприняло практические меры для помощи Украине. В том числе направило военных инструкторов, предоставило военную помощь и наложил широкие санкции на российских чиновников, ответственных за войну. Мы и в дальнейшем будем выступать в поддержку Украины и содействовать ее евроатлантическим устремлениям", - отметил Шир.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет членом НАТО, но сейчас ей нужно сфокусироваться на реформах, - Столтенберг

Он напомнил, что Канада была первой западной страной, которая признала независимость Украины.

"В тот день образовалась прочная связь, которой государства и народы пользуются до сих пор. С недавних пор Украина была вынуждена снова оборонять свою свободу. Я горжусь твердой позицией Консервативной партии по защите украинского суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул политик.

Шир добавил: его страна гордится тем, что является домом для 1,4 млн канадцев украинского происхождения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине ведется борьба и будет определено будущее, основанное на правилах подлинной демократии, - Фриланд

"Эти трудолюбивые люди сделали большой вклад в канадское общество и помогли построить сильную, свободную и плюралистическую Канаду", - подытожил политик.