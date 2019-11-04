Сегодня годовщина смерти активистки Гандзюк

Екатерина Гандзюк (1985-2018) родилась в Херсоне. Общественной и политической деятельностью начала заниматься еще во времена Оранжевой революции. Была депутатом Херсонского областного совета и Херсонского городского совета. В 2016 году ее назначили советником Херсонского городского головы и и.о. управляющей делами Исполнительного комитета городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне.

В конце октября 2019 года отец Екатерины Гандзюк опубликовал последний снимок дочери, сделанный им год назад: "Катя последний раз в жизни сидит. Менее чем через шесть дней ее не станет".

Гандзюк публично рассказывала о коррупционных схемах местных властей, а также открыто выступала против поддержки некоторыми организациями и политиками сепаратистских настроений в Херсонской области.

После нападения Гандзюк находилась на лечении в больнице, перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

Незадолго до смерти Екатерина Гандзюк записала видеообращение, в котором рассказала, что не только она, но и 40 других украинских активистов подверглись нападениям, а заказчики этих преступлений до сих пор не найдены. "Я знаю, что выгляжу плохо, но точно знаю, что выгляжу лучше, чем в Украине выглядят справедливость и правосудие", - отметила Гандзюк.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу. 31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Сегодня, 4 ноября, состоится всеукраинская акция "Год без Кати".