В Золотом продолжается зеркальное разведение сил: Нацполиция и Нацгвардия несут службу в усиленном режиме, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей на указанном участке воины Национальной гвардии Украины вместе с сотрудниками Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме. Несколько совместных пеших нарядов гвардейцев и полицейских патрулируют улицы Золотого-4. Также, в населенном пункте задействованы круглосуточные мобильные блокпосты, действия которых направлены на обеспечение правопорядка. Местные жители констатируют отсутствие стрельбы", - говорится в сообщении.

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"Я 32 года проработала в местном детском саду. В 2014, когда на нашу землю пришла война, его закрыли. Через некоторое время в здание попал вражеский снаряд, обрушилась крыша, а все окна повылетали. У меня сердце кровью обливается, когда я наблюдаю, как детсад разрушается. Кстати, в прошлом месяце российская пуля прилетела и в мое окно ... Слава Богу, что я была в другой комнате. Сейчас уже около десяти дней у нас спокойно, мы нарадоваться не можем, даже не верится", - говорит жительница Золотого-4 Анна Михайловна.

"Во время разговора с женщиной гвардейцы узнали, что она живет одна. Поэтому военные помогли Анне Михайловне с заготовкой дров на зиму и заверили, что женщина может обращаться к ним за помощью в любую минуту. Победа за нами! Слава Украине!", - добавили в пресс-центре ООС.













