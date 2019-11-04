Кабмин перевел все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму, - Дубилет

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Только представьте себе, 60 млн грн в год тратят центральные органы власти и обладминистрации на банковские комиссии из-за того, что платят зарплату наличными. И еще какую-то сумму, которую мы уже не считали, на выплаты командировочных. Оказалось, что около 7% сотрудников получают зарплату наличными, а не на банковский счет", - написал он.

Дубилет отметил, что вчера было принято постановление Кабмина, которым все выплаты сотрудникам органов власти переводятся в безналичную форму: "Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя".

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"60 млн грн - это не такая большая сумма в масштабе всего бюджета. Но это одно из многих мероприятий, которые мы делаем, чтобы выполнить строгие KPI по оптимизации бюджета, которые ставит Владимир Зеленский и Алексей Гончарук", - сообщил он.

"Кстати, как бывший банкир я знаю, что нельзя сказать, что этим решением мы лишили банки дохода. Для них работа с наличными, даже с комиссией, - это также убыточная история", - резюмировал Дубилет.