Мэр Днепра заявил, что правительство собирается забрать у местного самоуправления 160 миллиардов

На эти и другие вопросы в своем интервью ZN.UA отвечает мэр Днепра Борис Филатов.

"Каждый год перед принятием бюджета из нас начинали выдавливать все соки, — говорит Борис Филатов. — Мы ходили к Порошенко, к Гройсману, ругались, доказывали… Но в чем тогда децентрализация, если каждый год перед принятием бюджета мэры городов должны ходить и унижаться? Сейчас в первом чтении — минус 160 миллиардов гривен для всего местного самоуправления. И если исполнится пессимистический прогноз, то у Днепра — минус полтора миллиарда".

"Раньше Петр Алексеевич принимал финальное решение относительно городского бюджета. А сейчас мы приходим к депутатам, и они нам говорят: "Все решает правительство". Правительство и премьер с нами встретились, но никакой конкретики мы тоже пока не услышали. Президент же на своей знаменитой 14-часовой пресс-конференции заявил, что он вообще не знает, что такое проект бюджета, и его интересует исключительно бюджет. Потому мы в неведении".

"Мы действуем согласованно. Собираемся продолжать встречаться с правительством и профильным министром, работаем с депутатами, — уточняет мэр Днепра. — И последние, надо сказать, подают поправки в пользу местного самоуправления. В том числе и депутаты от правящей партии. Но их голос как-то плохо слышат. И если зал проголосует за этот проект бюджета, у меня вопросов не останется".

"Я никогда не говорю о 14 или 3 миллиардах (бюджет Днепра соответственно в 2019 и 2013 гг. – ZN.UA), я всегда говорю о бюджете развития. В настоящий момент наш бюджет развития — 2,7 миллиарда. А в 2013-м году составлял 300 миллионов. Да, разница существенная. Но давайте не будем забывать, что тогда доллар был 5 гривен, а сейчас — 25, — продолжает Борис Филатов. — Что был совершенно другой уровень заработной платы, и были другие цены, в том числе на стройматериалы".

"Я говорил с первого дня своей каденции, что при нынешнем уровне финансирования, для того чтобы сделать все дороги Днепра, нужно семь лет. И здесь важно не забывать, что помимо дорог есть еще и территория. Днепр по своей территории больше Харькова и Одессы. Это почти 440 квадратных километров. Город длинный, растянутый вдоль Днепра. Это городская агломерация с массой удаленных поселков и больших микрорайонов. И если нам сейчас обрежут финансирование, то даже не знаю, что я буду делать. Разве что цветочки высаживать…", — заключил Борис Филатов.

Ранее Борис Филатов заявил, что местное самоуправление — это не вертикаль власти.

Подробнее читайте в материале Инны Ведерниковой "Борис Филатов. Мост" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

Полную видеоверсию интервью с Борисом Филатовым смотрите здесь