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04.11.19 10:57

Единую диспетчерскую службу экстренной медицины введут в каждом регионе до конца 2019 года, - Минздрав

Министерство здравоохранения Украины заявило, что к концу 2019 года все регионы страны получат единую оперативно-диспетчерскую службу экстренной медицины.

скорая

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минздрав.

Одной из составных частей пилотного проекта являются закупки автомобилей, оборудования и программного обеспечения для диспетчерских и оснащение центров подготовки сотрудников экстренной медицины.

На пилотный проект на 2019 год в государственном бюджете был заложен почти миллиард гривень. Средства, выделенные для улучшения материально-технического состояния и обучение специалистов, распределены между регионами для проведения закупок на местах. В государственном бюджете 2019 года, впервые за много лет, были заложены средства именно на развитие экстренной медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава.

Экстренная медицинская помощь в 2020 году станет частью гарантированного пакета услуг, который будет оплачиваться Национальной службой здоровья Украины по договору. Требованиями для подписания договора являются: единый центр экстренной медицинской помощи в регионе с центральной оперативно-диспетчерской службой и статус коммунального некоммерческого предприятия.

Введение единой диспетчерской службы на регион значит, что каждый украинец сможет позвонить на номер 103 и быть уверенным, что при необходимости к нему будет направлена ближайшая бригада экстренной медицинской помощи - даже если она будет из другого района или области. Кроме того, создание современных диспетчерских служб позволяет

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