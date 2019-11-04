"Укрзализныця" планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов, - Кравцов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци", об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Задача правительства на следующие 5 лет - увеличить на 10 единиц количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, мы вдвое увеличим парк этих поездов и сможем предложить нашим клиентам лучший сервис", - сказал руководитель компании.

Кроме этого, он напомнил, что "Укрзализныця" установила рекорд по выполнению капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов.

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"Мы смогли модернизировать около 200 пассажирских вагонов, это рекорд за последние 7 лет. В этом году мы планируем таким ремонтом обновить около 40 вагонов. Кроме того, до конца года мы получим первый произведенный в Украине дизель-поезд, который планируем поставить на маршрут в аэропорт "Борисполь", - сообщил Кравцов.