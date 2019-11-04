Никакие разговоры с олигархами по восстановлению инфраструктуры на Донбассе пока не велись, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой".

"Я не имел никаких разговоров с олигархами по восстановлению Донбасса. Но, учитывая то, что у них есть бизнес-активы на этой территории, олигархи должны хотеть вернуть контроль над этими активами и, соответственно, вкладывать деньги в восстановление инфраструктуры на тех территориях", - отметил Криклий.

"У Ахметова, например, есть немало активов на оккупированных территориях, начиная от "Донбасс Арена" и заканчивая заводами", - добавил министр.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что восстановление территорий оккупированной части Донбасса должно происходить за счет страны-агрессора.

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