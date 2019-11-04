Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" вырос до $3 млрд, - Витренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странцие в сети Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, "Газпром" должен "Нафтогазу Украины" такую сумму за то, что не выполнял свои контрактные обязательства по транзитному контракту.

"Сейчас по решению Стокгольмского арбитража Газпром нам должен 3 млрд долларов", - отметил Витренко.

Кроме того, Витренко отметил, что компания и в дальнейшем будет решать все споры с "Газпромом" в Стокгольме.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпрома" в Европе.

"Нафтогаз" уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

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