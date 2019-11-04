Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
04.11.19 12:03

На сегодняшний день в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов соцсферы. КАРТА

По состоянию на 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Министерства развития громад и территорий Украины в Facebook.

Сообщается, что в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях отапливаются 100% жилищного и социального фондов. При этом, во Львове в связи со значительным потеплением частично приостановлена ​​подача тепла.

Также 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Винницкой, Житомирской, Николаевской областях, 99,9% - в Хмельницкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Долг в 16 млн грн: 40 жилых домов в Киеве могут остаться без отопления

В Черниговской (99,8%), Ривненской (99,5%), Житомирской (99,3%) и Сумской (99,3%) областях отапливаются почти 100% жилых домов.

На сегодняшний день в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов соцсферы 01
Карта: Минрегион/Facebook

На сегодняшний день в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов соцсферы 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100