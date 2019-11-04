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04.11.19 12:22

Адвокат политзаключенных Дудки и Бессарабова до сих пор не знает, куда их этапировали из Москвы

Осужденных российским судом по "делу "украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова, скорее всего, этапировали из Москвы в оккупированный Россией Крым.

Адвокат политзаключенных Дудки и Бессарабова до сих пор не знает, куда их этапировали из Москвы

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом заявила адвокат осужденных Оксана Железняк.

"Достоверно мне неизвестно (куда их этапировали. - Ред.), но то, что мне известно: их этапируют обратно в Крым и в последней точке, в которой мне известно, что они были - это Армавир (Краснодарский край России. - Ред.)", – сказала адвокат.

Железняк не знает причины, по которой осужденных, возможно, этапируют в Крым.

"Мне официально ответ не дали", – сообщила Железняк.

По поводу состояния подзащитных, Железняк сказала, что ей "сложно сказать", потому что "подзащитных видела давно".

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Ранее сообщалось, что осужденных российским судом по "делу "украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова этапировали из СИЗО "Матросская тишина" в Москве в неизвестном направлении.

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года.

4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.

По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.

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