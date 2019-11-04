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04.11.19 12:35

Певица Maruv из Украины получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница

Лучшей исполнительницей из России по версии MTV Europe Music Awards стала певица Maruv из Украины.

Певица Maruv из Украины получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница

Об этом сообщается на сайте премии, передает Цензор.НЕТ.

Церемония вручения наград прошла в испанской Севилье в воскресенье, 3 ноября.

Среди номинантов в категории "Лучший российский исполнитель" были также следующие участники: Face, Little Big, Noize MC, Zivert.

Певица Maruv из Украины получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница 01

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль. Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA. 27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.

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