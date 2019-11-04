Певица Maruv из Украины получила награду MTV Europe Music Awards как лучшая российская исполнительница

Об этом сообщается на сайте премии, передает Цензор.НЕТ.

Церемония вручения наград прошла в испанской Севилье в воскресенье, 3 ноября.

Среди номинантов в категории "Лучший российский исполнитель" были также следующие участники: Face, Little Big, Noize MC, Zivert.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. Несмотря на готовность MARUV отказаться от гастролей в РФ, она не смогла договориться с НОТУ об условиях участия в Евровидении-2019 и отказалась ехать в Израиль. Так же поступили коллективы, занявшие второе и третье место в нацотборе - Freedom Jazz и KAZKA. 27 февраля НОТУ приняла решение не участвовать в конкурсе в этом году.

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