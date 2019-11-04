МИД Украины направил России ноту с требованием вернуть захваченные в Керченском проливе 3 украинские военные корабля, - Пристайко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник в Киеве.

"МИД направил ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли", - сказал Пристайко.

Ранее адвокат Николай Полозов заявлял, что российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинские военные корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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