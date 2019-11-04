Всемирный еврейский конгресс признателен Меркель за партнерство, – Ложкин

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Еврейской Конфедерации Украины Борис Ложкин.

Он напомнил, что три недели назад, в канун праздникаЙом-Киппур, в немецком городе Галле вооруженный террорист атаковал синагогу. Теракт привел к смерти мирных людей, было взорвано еврейское кладбище и едва не разрушена сама синагога.

"Немецкие правоохранительные органы предприняли беспрецедентные меры, чтобы поймать террориста. Были перекрыты все вокзалы региона, жителей попросили не покидать дома.Преступник был пойман в течение нескольких часов", - пишет Ложкин.

Он отметил, что власти Германии действовали решительно и быстро. Кроме поимки преступника, правительство сразу взялось за разработку ряда постановлений, обеспечивающих более суровое наказание за агрессивные высказывания и действия на почве ненависти.

"Вчера Всемирный еврейский конгресс наградил канцлера Германии Ангелу Меркель почетной премией имени Теодора Герцля. Эту награду конгресс вручает ежегодно, отмечая выдающихся личностей, которые работают над продвижением идеалов Герцля и делают мир более безопасным и терпимым для евреев", - сообщает Ложкин.

Во время церемонии награждения в Мюнхене канцлер Германии отметила, что события, подобные произошедшему в Галле, направлены не только против евреев. "Террористы атакуют все, на чем стоит современная цивилизация: наши ценности, наши свободы. Люди не должны испытывать страх за свою жизнь из-за религиозных убеждений. И мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы они могли жить свободно и безопасно", - цитирует слова Меркель президент Еврейской Конфедерации Украины.

В свою очередь, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер заявил, что Германия достигла большого прогресса в деле искоренения своего темного прошлого. И именно канцлер Меркель является символом этого невероятного успеха.

Меркель назвала полученную награду "обязательством никогда не довольствоваться достигнутым, а продолжать стремиться к лучшему будущему вместе с нашими партнерами".

"Всемирный еврейский конгресс признателен канцлеру за это партнерство", - подчеркнул Ложкин.

Ранее 9 октября, в день нападения на синагогу в Галле, президент Еврейского Конгресса Украины Борис Ложкин заявил, что все евреи скорбят вместе с родственниками жертв теракта.