ОБСЕ подтвердила завершение разведения сил и техники в Золотом

Об этом говорится в отчете на сайте миссии, передает Цензор.НЕТ.

"Я приветствую завершение вывода сил и техники из Золотого и начало деятельности по разминированию территории. Воодушевленный прогрессом в Станице-Луганской и Золотом, я настоятельно призываю стороны сделать все необходимое для скорейшего разведения сил в районе Петровского", - заявил спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик.

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Он также отметил, что выполнение обязательств относительно разъединения сил и техники будет способствовать укреплению доверия между сторонами и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.