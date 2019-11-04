В октябре была обкатка процессов, а теперь будет рост объемов и русские будут делать все чтобы Украина заглотила наживку, - Вовк об увеличении импорта электроэнергии из РФ. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, передает Цензор.НЕТ.

"Месяц назад писал заметку "мёд на острие кинжала" про угрозы импорта э/э из РФ... Как и предполагал, в октябре была обкатка процессов, а теперь будет рост объёмов и русские будут делать все чтобы Украина заглотила наживку. Спасибо товарищу Герусу! P.s.:Кстати, почему пошлина на импорт дизеля 4% (инициатива Геруса), на импорт э/э 2% (тоже его инициатива), при том что акциз на э/э в Украине 3.2%", - рассказал он и опубликовал ссылку на статистику издания ExPro.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "За 2,5 года НАБУ смогло написать против меня лишь на 15-страничный документ" - экс-глава НКРЭКУ Вовк

"Как сообщают источники ExPro на рынке, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1-3 ноября импорт увеличился до 12 млн кВт-ч. В октябре поставки электроэнергии из России в целом составили 128 млн кВт-ч. При этом объемы импорта электроэнергии из Беларуси в течение июля-октября выросли в два раза - с 103 до 215 млн кВт-ч", - пишет издание.

"Согласно ранее опубликованной информации Геруса, в октябре импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся только на рынок "на сутки вперед" (без двусторонних договоров). По данным ГП "Оператор рынка", в октябре общий объем продажи электроэнергии на РСВ в ОЭС Украины составлял 334,9 млн кВт-час. Таким образом, часть импортируемой из РФ и Беларуси электроэнергии на рынке "на сутки вперед" в ОЭС Украины в октябре (379 млн кВт-ч) составила 11,3%", - отмечает издание.





"Импорт электроэнергии из России начался с начала октября. Поставки по двусторонним договорам стали возможными после внесения изменений в закон "О рынке электроэнергии" (18 сентября 2019 г.), по инициативе главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса. Расширение торговли со страной-агрессором было раскритикован рядом депутатов и СМИ, после этого 16 октября парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект №2236-2, которым предлагается исключить возможность импорта электроэнергии из России для продажи на рынке двусторонних договоров, однако такую ​​возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси. 3 ноября Герус на своей Facebook-странице опубликовал итоги работы рынка электроэнергии, в которых он заявил об убыточности для трейдеров осуществления импортных операций из России и Беларуси: "Последнюю неделю октября импорт был убыточен, поэтому некоторые компании прекратили такой импорт в ноябре. В первые дни ноября импорт также убыточный", - пишет издание.