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04.11.19 13:25

Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Луценко сообщила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.

Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий

"Уважаемые друзья! Сообщаю, что подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий. Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала Луценко на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В то же время она поблагодарила своих коллег и единомышленников за поддержку, а также отметила, что остается членом команды "Евросолидарности".

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"Я всегда рассматривала депутатский мандат как большую ответственность и возможность приобщиться к развитию страны. Своей основной миссией видела защиту детей и украинских семей, борьбу с домашним насилием, защиту прав человека. Впервые в украинском законодательстве появилось такое понятие, как домашнее насилие. Впервые оно признано уголовным преступлением. Впервые родители, которые забыли о существовании собственных детей, выплатили в их пользу более 8 млрд гривен алиментов. Созданное мною МФО "Чужих детей не бывает" объединило десятки депутатов с одной целью - создать условия для безопасного и всестороннего развития ребенка. Вместе нам удалось принять много важных законов. Приоритетом моей работы в качестве народного депутата также была защита государственного суверенитета Украины. Впервые был запрещен доступ на выборы наблюдателям государства-агрессора. Впервые незаконное пересечение государственной границы Украины признано уголовным преступлением. Впервые в Конституции Украины закреплен курс евроатлантической интеграции, наше стремление приобрести полноправное членство в ЕС и НАТО. Это лишь основное из того, что успела сделать", - рассказала Луценко.

"Нужные для страны дела можно делать и не имея мандата народного депутата. ... Украина переживает непростые времена испытаний. Сейчас главное - сплотиться и власти, и оппозиции вокруг наших государственных интересов. Не дать расшатать нас изнутри, зато консолидировать общество и защитить нашу страну от внешнего агрессора", - резюмировала Луценко.

Напомним, что в конце сентября стало известно, что экс-Генпрокурор Юрий Луценко улетел в Британию на курсы английского.

Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 01
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 02
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 03
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 04
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 05
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 06
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 07
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 08
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 09
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 10
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 11
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 12
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 13
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 14
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 15
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 16
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 17
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 18
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 19
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 20
Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий 21

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