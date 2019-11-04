В 2019 году импорт в валюте вырос на 8%, а таможенные сборы упали на 1%, - Отстрикова. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщила в Facebook бывшая глава подкомитета ВР по вопросам таможенного дела Татьяна Острикова, передает Цензор.НЕТ.

"На днях было много разной информации по работе таможни, по объемам импорта и таможенным платежам. На них ссылаются, когда хотят показать, лучше, или хуже ситуация. То есть успехи или что-то не получается. Сделала наглядный график для общего пользования. Вот теперь живите с этим и думай - те! За январь-сентябрь 2019 импорт в валюте вырос на 8% ($40,4 млрд у 2018 і $43,8 у 2019). Платежи в валюте за тот же период упали на 1% ($8,9 млрд у 2018 і $8,8 у 2019)", - написала Острикова.

Она отметила, что цифры объемов импорта на сайте ДФС, в издании ДФС "Вестник. официально о налогах", в Госстате и в НБУ разные, и разница измеряется миллиардами долларов.

"Какой источнику доверять?! Катастрофа и отсутствие качественного управленческого учета", - написала Острикова.

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