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04.11.19 13:37

На блокпосту в ООС умер 47-летний майор полиции Стецюк, - Нацполиция

Во время службы в районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту "Лисичанск-Горное" умер 47-летний майор полиции Владимир Стецюк.

владимир,стецюк

Об этом сообщила Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.

"Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения "Тернополь". Вместе с побратимами неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм. Коллеги его запомнили добрым, искренним человеком, готовым прийти на помощь и поддержать. Выражаем соболезнования родным и близким Владимира. Светлая память!", - сообщили правоохранители.

Причину смерти в Нацполиции не сообщают.

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