Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины: люди не оказываются ни в каких серых зонах, - командующий ООС Кравченко

"Подчеркиваю, что люди не остаются беззащитными, не оказываются ни в каких серых зонах. Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины. Часть Катериновки, которая попала в границы участка разведения, также не будет "серой зоной". Это скорее район безопасности, где после завершения процесса разведения будут работать представители международных гуманитарных организаций. Свои обязанности выполняют и будут выполнять представители Нацполиции, Нацгвардии Украины и Госпогранслужбы, а также местной власти", - сказал он на брифинге в понедельник в Краматорске, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Командующий ООС подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в случае любых провокаций противника готовы предоставить защиту гражданским лицам. "А в крайних случаях, если того будет требовать оперативная обстановка, и враг нарушит условия разведения, вернуться на предыдущие позиции, и сдержать или отбить наступление противника", - добавил он.

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Кравченко указал, что разведение сил в районе Петровского может произойти только после того, как представители ОБСЕ подтвердят соблюдение режима тишины в течение 7 дней.

"Последний обстрел участка разведения №3 (в районе украинской Богдановки и оккупированного Петровского) был зафиксирован 29 октября и подтвержден (в отчете СММ ОБСЕ – ИФ) 30 октября", - отметил он.