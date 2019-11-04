Жена перенесла серьезную проблему с сердцем, я уже 10 дней как вернулся в Киев, - Луценко

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции и при власти. Нет, это никак не связано с "версиями" переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев", - написал Луценко.

Он отметил, что вся его моя семья родилась, работала, боролась и воевала в Украине. "Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства", - отметил Луценко.

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Напомним, что в конце сентября стало известно, что экс-Генпрокурор Юрий Луценко улетел в Британию на курсы английского.