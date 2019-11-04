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04.11.19 14:57

ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу"

Генеральная прокуратура Украины до 20 ноября должна передать все материалы расследования "дел Майдана" Государственному бюро расследований, однако последнему может не хватить следователей для такого объемного расследования.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил директор ГБР Роман Труба.

"С 20 ноября в ГПУ остается лишь функция процессуального руководства. Все незавершенные производства будут переданы другим правоохранительным органам, в том числе – ГБР. Среди них – 5 тысяч томов материалов "дел Майдана", новые следователи должны исследовать с самого начала. 5 лет расследований", - сообщил он.

Он добавил, что проблема заключается в том, что в ГБР не хватает следователей даже на те производства, которые бюро расследует сейчас, поскольку количество работников ГБР ограничено законом.

"Что будет, когда мы получим тысячи томов новых производств – спрогнозировать не трудно. Предотвратить катастрофу можно, если Верховная Рада в сжатые сроки примет изменения в Закон о ГБР, которыми отменит предельную численность наших работников и упростит процедуру принятия на работу для отдельных следователей ГПУ", - добавил Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Мысяк, его замом стал Донской из управления Горбатюка

Ранее Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований договорились о передаче бюро дел Майдана. В частности, бюро будет создано отдельное подразделение, которое займется расследованием преступлений против участников Революции Достоинства.

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