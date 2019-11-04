Украина готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при отсутствии обстрелов, - командующий ООС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал он на брифинге в понедельник в Краматорске.

"Мы уже предоставили письмо ОБСЕ, 7-го приступаем, 8-го практически "разводимся". Если не будет нарушения режима тишины", - сказал он.

В свою очередь руководитель украинской стороны СЦКК, полковник Александр Борщевский отметил, что поскольку последние обстрелы на этом участке были зафиксированы 30 октября, то, при условии соблюдения семидневного срока без обстрелов, 7 ноября должна произойти верификация установления режима тишины, и с 12:00 8 ноября Вооруженные силы смогут начать практические меры по разведению сил и средств.

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