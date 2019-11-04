На пост главы Института нацпамяти претендуют 9 человек. СПИСОК

Как сообщает Цензор.НЕТ, редакция "Исторической правды" получила от Национального агентства Украины по вопросам государственной службы ответ на запрос о конкурсе на должность председателя УИНП. Согласно документу, на 1 ноября (последний день, когда можно было подать заявку на участие в конкурсе) было зарегистрировано девять претендентов.



1. Христенко Стефан Владимирович. Юрист по образованию. Работал по специальности в нескольких компаниях. Сейчас изучает право в Копенгагене, согласно декларации - временно безработный.



2. Руденко Сергей Борисович. Кандидат культурологии, специалист по музейному делу. Доцент Киевского Национального университета культуры и искусств.



3. Коростышевский Сергей Аркадьевич. Сотрудник Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.



4. Решетченко Дмитрий Владимирович. Кандидат исторических наук, к марту 2019 - начальник отдела Центрального государственного архива зарубежной украинистики.



5. Шамайда Тарас Анатольевич. Общественный деятель, автор "Исторической правды", согласно декларации - сотрудник Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.



6. Князев Надежда Михайловна. Преподаватель украинского языка, член Национального союза журналистов.



7. Жижиян Петр. Редактор сайта "Сегодня".



8. Понипаляк Алина Васильевна. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального музея истории Украины, автор "Исторической правды".



9. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".

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Первый этап конкурса - тестирование на знание иностранного языка, должно состояться 7 ноября.

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